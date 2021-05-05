Германия установит более амбициозные цели сокращения выбросов углерода

Германия планирует более амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, стремясь установить цель сокращения на 65% до 2030 года и на 88% до 2040 года.

Об этом заявил в среду министр финансов Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно новым целям Германия также будет стремиться к почти нулевым выбросам до 2045 года, на пять лет раньше, чем планировалось изначально.

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"Каждое десятилетие каждое поколение берет на себя ответственность", - прокомментировала планы министр по вопросам окружающей среды Свенья Шульце.

На прошлой неделе Конституционный суд Германии удовлетворил иск экоактивистов, которым они требовали от правительства усилить требования закона для защиты климата, принятого в 2019 году.

Суд заявил, что правительство не указало, каким образом оно снизит выбросы углерода после 2030 года почти до нуля до 2050 года, и это несправедливо ложится бременем на будущие поколения.

Канцлер Ангела Меркель ожидает, что реформа закона об изменении климата будет внесена в кабинет министров на следующей неделе, сообщили агентству Reuters во вторник два источника.

Закон 2019 года, согласованный после долгих споров между консерваторами Меркель и их партнерами по коалиции, социал-демократами, включал обязательство сократить выбросы CO2 как минимум на 55% до 2030 года по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

Он также имеет за цель до 2050 года практически полностью сократить выбросы CO2.