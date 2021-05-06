Депутат партии Орбана пришел в парламент с коронавирусом, оппозиция обратится в полицию

Венгерские оппозиционные партии Párbeszéd и Momentum заявили, что подадут в полицию жалобу на депутата правящей партии "Фидес" Жолта Бечо после того, как он посетил парламентское заседание, будучи зараженным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На заседании 27 апреля Бечо проголосовал за законопроект, согласно которому 70% венгерского высшего образования передается под контроль фондов, в то время как государство передало государственную собственность на миллиарды евро организациям, которые, по мнению критиков, скорее всего, будут управляться фондами союзников "Фидес".

Несколькими днями ранее, 24 апреля, Бечо написал в Facebook, что сидит на террасе, чтобы отметить 3,5 миллиона вакцинаций в стране и последующее открытие террас в ресторанах и барах.

Депутат почувствовал, что на следующий день появились симптомы, за два дня до голосования, но посчитал их простудой.

Бечо отрицал, что знал во время пленарного заседания, что у него коронавирус, хотя в день голосования он уже не чувствовал вкуса и запаха. Он изолировал себя и в тот же день прошел тестирование, получив положительный результат на следующий день, 28 апреля.

"Кажется, что две трети (большинства) были настолько необходимы для разграбления государственной собственности, что 133 храбрых человека поставили под угрозу человеческие жизни", - сказал лидер Momentum Андраш Фекете-Дьер, который намерен возглавить либеральную оппозиционную партию на выборах в 2022 году.

Фекете-Дьер имел в виду тот факт, что "Фидес" было нужно подавляющее большинство, необходимое для принятия закона о фондах, что и требовало присутствия депутата Бечо.

Оппозиционные партии заявили, что сообщат об инциденте в полицию за нарушение эпидемиологических и карантинных правил.