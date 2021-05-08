В прокуратуре Грузии готовы отпустить оппозиционного лидера после получения залога

В прокуратуре подтвердили, что готовы предпринять шаги для освобождения из-под ареста Никанора Мелия - лидера крупнейшей грузинской оппозиционной силы "Единое национальное движение", как только получат подтверждение уплаты за него залога.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в ведомстве на вопрос Interpressnews.

Согласно комментарию, как только перечисленные в пользу Мелия деньги отразятся на соответствующем счету, или же будет представлен документ, подтверждающий зачисление, они обратятся в суд с ходатайством о замене меры пресечения.

Напомним, 8 мая представительство ЕС в Грузии объявило об уплате залога в размере 40 000 лари для освобождения из-под ареста лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия. Средства предоставила организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).

Как известно, освобождение Мелия является одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.

Нику Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняют в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019, также известных как "ночь Гаврилова". 23 февраля 2021 он был арестован после отказа выплачивать залог, повторно предназначенный в деле, что привело к обострению политического кризиса.

19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которого он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии.