В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро в месяц на 3 года

В Германии начался эксперимент по изучению базового дохода, в рамках которого его участники в течение трех лет исследования будут получать 1200 евро ежемесячно в течение трех лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Более 2 миллионов человек приняли участие в конкурсе, а отобрали для участия в эксперименте 122 человека. Социальный эксперимент имеет целью изучение последствий безусловного базового дохода.

Участникам не нужно было доказывать социальную незащищенность, в течение эксперимента они могут работать, сколько им хочется, либо не работать вообще. Единственная обязанность - раз в полгода заполнять онлайн-анкеты.

Еще 1380 человек также будут заполнять анкеты, однако получать вместо ежемесячной стипендии только символическое возмещение. Выбирали участников по принципу лотереи.

Средства на эксперимент собрали с помощью пожертвований: 150 000 частных доноров собрали на эти цели 5,2 миллиона евро. Организатором акции "Мой базовый доход" выступила одноименная неправительственная организация из Берлина. Инициаторы убеждены, что предоставление гражданам базового дохода без условий может решить многие социальные проблемы, а люди с таким доходом жили бы свободнее, креативнее и, наконец, счастливее.

"Мы проверим, чем же будут заниматься люди, если дать им на три года материальную стабильность. Будут ли тратить деньги или откладывать на черный день. Будут ли ходить на работу или работать по сокращенному графику? Станут ли они более социально сознательными, будут ли жертвовать больше?" - сказал руководитель исследования Юрген Шуппе из Немецкого института экономических исследований.

Кроме социальных аспектов, будет исследоваться и вопрос здоровья. Например, с помощью проб волос можно будет определить изменения фактора стресса.

Критики считают такого рода эксперименты опасными левыми утопиями, которые дают людям бездельничать за счет общества. Сторонники, наоборот, убеждены, что безусловный базовый доход - это ключ к решению многих проблем. В частности, учитывая изменение условий труда людей из-за автоматизации экономики.