Чек на 100$ и зал пыток: как в мире убеждают прививаться от коронавируса

Як стимулювати громадян вакцинуватися? Це питання вже стало актуальним для багатьох країн – і кожна з них шукає свої стимули.

Наприклад, президент США Джо Байден оголосив, що два сервіси таксі, Uber і Lyft, безкоштовно возитимуть американських громадян до пунктів вакцинації, аби ті щепилися від коронавірусу. Безкоштовні поїздки – лише один із цілої низки кроків, які влада і компанії в США роблять для того, аби заохотити населення до вакцинації.

І США, де щеплення вже є доступним для всіх дорослих, у своїх зусиллях не єдині. Нещодавно влада Сербії оголосила, що платитиме громадянам за вакцинацію.

Як не дивно, але всього за кілька місяців окремі держави світу впоралися з одним викликом – проблемою дефіциту вакцин, і відразу ж зіштовхнулися з новим – браком охочих зробити щеплення, а відтак – відтермінуванням перспективи набуття колективного імунітету. Зокрема, більше чверті дорослих в Європейському Союзі навряд чи приймуть вакцину проти COVID-19, коли вона буде їм запропонована.

На тлі недовіри до окремих препаратів, страху побічних ефектів і загального скепсису стосовно вакцинації з’являються креативні способи, як привабити людей. Цей досвід може бути цікавий Україні, де понад половина громадян не готові зробити щеплення.

Чи може чек на 100 доларів вбити недовіру до вакцини? Чи здатне це зробити щеплення у такому екзотичному місці, як замок Дракули?

"Європейська правда" дізналась, які стимули пропонують громадянам в інших країнах.

Готівка за вакцину

Сербія є одним із європейських чемпіонів із щеплення і має вдосталь вакцин на вибір – як західних виробників, так і з Китаю та Росії.

Але на початку травня президент Александар Вучич виступив з несподіваним оголошенням: кожен громадянин, який був повністю щеплений від коронавірусу або принаймні однією дозою до 31 травня, отримає 3000 динарів – майже 26 євро. Це приблизно 5% середньомісячної зарплати в країні.

Сербська ініціатива унікальна і поки не має аналогів у світі, тож складно зробити висновок, чи матиме вона бажаний ефект.

Наразі майже 24% із семи мільйонів жителів Сербії повністю вакциновані, що значно перевищує середній показник у ЄС у 13,6%. Однак сповільнення темпів вакцинації останнім часом змусило сербську владу шукати додаткові заохочення.

І не тільки заохочення – але й покарання. Вучич також повідомив, що уряд Сербії розгляне рішення, згідно з яким нещеплені держслужбовці не отримуватимуть лікарняні виплати, якщо заразяться коронавірусом.

В інших країнах органи центральної влади поки не зважились на схожий національний експеримент, але цю роль перейняли на себе компанії – чи окремі регіони.

У Німеччині велика мережа супермаркетів Edeka Nord вирішила запропонувати подарункову карту на 50 євро як бонус окремим працівникам, які отримали щеплення від COVID-19.

Конкуренти мережі Lidl та Aldi пропонують подібну угоду своїм співробітникам, але вже у США, протягом кількох місяців. Схожі пропозиції для американців мають Starbucks, McDonald's та Aldi Nord.

Вкрай активно заохочують американців представники місцевої влади.

У Західній Вірджинії розгорнули програму, що дозволить заощадити 100 доларів молодим людям, які зроблять щеплення. Мешканці Детройта можуть отримати передоплачену дебетову картку в розмірі 50 доларів за кожен раз, коли підвозять когось на вакцинацію. У Мериленді вирішили платити за щеплення усім держслужбовцям по 100 доларів.

Та чи є грошова винагорода достатньо гарним способом підштовхнути до вакцинації?

Є сигнали, що в цьому може бути сенс. Дослідження проєкту Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало, що третина невакцинованого населення каже про збільшення шансів, що вони вакцинуються, у разі отримання грошової виплати.

Однак не все так просто, і когось гроші можуть відштовхувати. Про це – трохи згодом.

Дракула, Дарт Вейдер та марихуана

Але не грошима єдиними.

У штаті Нью-Йорк вирішили "відловлювати" тих, хто не проти вакцинуватися, але все ніяк не дійде до пунктів щеплення, на станціях метро. Там відкрили тимчасові пункти вакцинації і пропонують безкоштовно та, звичайно, добровільно щепитися препаратом Johnson&Johnson.

Вибір невипадковий, адже для повного захисту від вірусу достатньо лише однієї дози вакцини, тож шукати імпровізований пункт, щоб отримати другу дозу, не доведеться.

На додачу щеплені люди можуть отримати безкоштовну семиденну карту метро або два квитки на залізницю.

В самому Нью-Йорку мерія роздає вакцинованим квитки у ботанічний сад, акваріум та на спортивні заходи. Схожі пропозиції пропонують заклади культури та спортивні команди в інших містах і штатах.

А ось в Нью-Джерсі люди, яким виповнився 21 рік (і це теж не випадково, бо "винагорода" – алкогольна) та які отримали першу дозу вакцини в травні, можуть випити безкоштовного пива в одній з пивоварень, які беруть участь у "заохочувальній" програмі.

Є і більш екзотичні приклади "винагород" – у вигляді емоцій.

Шанувальники "Зоряних війн" в окрузі Вейн у штаті Мічиган могли вакцинуватись в атмосфері улюбленої кіносаги. Одна з клінік організувала 4 травня, коли фанати відзначають офіційний день "Зоряних війн", тематичну вакцинацію зі слоганом "May the Dose Be With You" ("Нехай буде з тобою доза"). Штурмовики, принцеса Лея і навіть Дарт Вейдер заохочували людей отримувати вакцину.

А в Нью-Йорку 20 квітня, що вважається неформальним днем канабісу, на Мангеттені активісти роздавали самокрутки з марихуаною. Охочим отримати їх треба було показати підтвердження щеплення – електронне чи паперове.

Усе легально: влада штату легалізувала продукти конопель для рекреаційного вжитку в кінці березня.

І вже точно неординарні емоції чекають на того, хто вирішить вакцинуватись у румунському замку Бран, більш відомому як замок Дракули.

Кожен, хто прийде туди, може без попереднього запису отримати щеплення та як бонус – безкоштовний вхід на виставку середньовічних знарядь тортур.

Маркетологи замку кажуть, що ідея перевершила їхні очікування – вони сподівалися вакцинувати за вихідні 200 людей, натомість вийшло вдвічі більше.

Доказ для антивакцинаторів

Чи можуть схожі ініціативи різко збільшити кількість охочих отримати щеплення?

Існує консенсус щодо того, що такі бонуси справді здатні привести до пункту щеплення тих, хто вагається, чи тих, хто все відкладає процедуру з якихось своїх причин – зайнятості чи апатичності.

Крім того, достукатись до цієї категорії людей можна завдяки якнайбільшому спрощенню доступу до вакцини та процесу реєстрації на щеплення. Коли вакцинація переходить на масовий етап – кількість місць, де її можна зробити, має бути максимальною.

У Німеччині з квітня щеплення почали робити сімейні лікарі, що різко позитивно відобразилось на статистиці. А з червня вакцина стане доступною на робочих місцях, оскільки її дозволять вводити внутрішнім лікарям компаній. Деякі регіони вже працюють з компаніями щодо цього питання у пілотному режимі.

Тим часом влада Кельна та Берліна відправила у соціально незахищені райони мобільні вакцинаційні бригади, а прем'єр Баварії Маркус Зьодер висунув ідею появи таких бригад у супермаркетах та аптеках.

Щодо зрозумілого і простого процесу реєстрації, то гарним є приклад сусідньої Польщі, де на спеціальному сайті записатись на щеплення може вже кожен охочий – обрати час, місце і навіть вакцину. Цікаво, що зробити це може навіть будь-який іноземець, який перебуває в країні легально.

Однак, аби переконати найбільш стійких антивакцинаторів, чека на 100 доларів, мобільної бригади в супермаркеті і тим паче кухля пива буде недостатньо.

До того ж грошова пропозиція може натякати, що це небезпечно, мовляв, тут є пастка.

Тому в цьому випадку потрібно системно працювати з просвітою та наполегливо пояснювати, чому вакцини є безпечними та в чому переваги вакцинації.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"