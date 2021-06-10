Послы G7 похвалили правительство за изменения в ПриватБанке

Послы стран "Группы семи" в Украине назвали профессиональным и конкурентным процесс отбора председателя правления ПриватБанка.

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 по поддержке реформ в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют Герхарда Бьоша с утверждением Национальным банком Украины его кандидатуры на должность нового председателя правления ПриватБанка. На этом завершается конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный наблюдательным советом для крупнейшего государственного банка в Украине", - говорится в опубликованном в четверг 10 июня заявлении в Twitter.

Послы отметили, что качество процесса отбора, в частности устойчивость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления.

"Мы повторяем свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства по совершенствованию корпоративного управления госпредприятиями", - добавили дипломаты.

8 июня 2021 года Национальный банк согласовал Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.

Бьош назначен сроком на пять лет. С ноября 2010 года до 30 апреля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.