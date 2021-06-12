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В центре Парижа разогнали огромную вечеринку под открытым небом

Суббота, 12 июня 2021, 10:59

Перед Домом инвалидов в Париже вечером 11 августа собрались на вечеринку под открытым небом сотни молодых людей, полиция заставила их разойтись из-за риска распространения коронавируса и нарушения комендантского часа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP.

Молодые люди, с которыми успели пообщаться корреспонденты, рассказали, что информацию о собрании увидели в соцсетях.

Участники танцевали и общались, в основном игнорируя дистанцию ​​и маски.

В префектуре Парижа около 23:30 написали, что полиция вмешалась "чтобы положить конец праздничной вечеринке с участием многих сотен людей, вопреки эпидемическим ограничениям".

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ некоторые бросали петарды.

До полуночи на месте не осталось почти никого, кроме правоохранителей. О пострадавших и задержанных не сообщается.

Напомним, последний этап ослабления карантина во Франции начался в середине мая - после около 7 месяцев перерыва ресторанам разрешили открыть летние площадки, а начало комендантского часа сместили на два часа позже - на 21:00.

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