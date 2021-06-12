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Европейская прокуратура будет расследовать дело премьера Чехии

Суббота, 12 июня 2021, 17:34

Недавно созданная Европейская прокуратура расследует дело о конфликте интересов в действиях премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал iDNES.

Сейчас Европейская прокуратура, заработала с 1 июня, приняла от Чехии 12 уголовных дел по тяжких экономических преступлений, имевших негативное влияние на европейский бюджет.

Среди них - и дело в отношении субсидий, полученных компанией Agrofert, основателей которой является сын Бабиша. Эта компания получила субсидий ЕС на развитие малого бизнеса на сумму 17,5 млн евро.

Ранее следствие по этому делу с декабря 2019 вела прокуратура Чехии.

"Высшая прокуратура в Праге больше не работает в этом вопросе", - сказал Секретариат Верховной прокуратуры в Праге. При этом там уточняют, что команда следователей, работает над этим делом, должна оставаться неизменной.

Переход следствия под европейскую юрисдикцию может иметь значительное влияние на рейтинги Бабиша и его партии ANO. Парламентские выборы в Чехии должны пройти в октябре и сейчас партия ANO занимает второе место.

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