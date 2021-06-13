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Украина готова говорить о компенсации из-за "Северного потока-2" - Кулеба

Воскресенье, 13 июня 2021, 17:47

Киев готов вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим", - отметил Кулеба.

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"Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - добавил министр, цитирует информагентство dpa.

Как сказал Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

По его словам, для Украины газопровод составляет прежде всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают варианты смягчения последствий введения в действие газопровода. По его словам, один из вариантов, который Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами, - гарантировать, что Украина будет продолжать получать сборы за транзит газа в течение "многих лет в будущем".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Одной из причин решения является нежелание Вашингтона ухудшать отношения с Германией.

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Кулеба Северный поток-2 Германия США
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