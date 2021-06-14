Novavax заявила о 90% эффективности своей вакцины от коронавируса

Американская биотех-компания Novavax после третьего этапа клинических испытаний заявила о 90% эффективность своей вакцины от коронавируса и ее полной эффективности в предотвращении тяжелого течения заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Согласно заявлению, на третьем этапе испытаний вакцина показала эффективность в 90,4% случаев.

В исследовании приняли участие 29 960 участников в США и Мексике в возрасте от 18 лет, в том числе люди пожилого возраста и имевшие проблемы с сердцем. Две трети из них получили две дозы настоящей вакцины с интервалом 21 день, а трети вкололи плацебо.

В итоге заболели коронавирусом 77 из участников испытаний - 14 в группе, получившей настоящую вакцину, остальные 63 - среди тех, кто получил плацебо. При этом ни у кого из группы, которой вкололи настоящий препарат, не было среднего или тяжелого течения заболевания, тогда как в группе плацебо таких случаев было 14 (десять средних и четыре тяжелых больных).

Отмечается, что вакцина продемонстрировала эффективность в том числе против британского и индийского штаммов.

Побочные эффекты были в основном незначительными, например отек и боль в месте укола.

Компания планирует подавать вакцину на утверждение для экстренного использования в третьем квартале 2021 года.

Напомним, в настоящее время для экстренного использования в США утверждены вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson), а в ЕС также AstraZeneca. При этом Pfizer-BioNTech получила разрешение на использование также для подростков 12-15 лет.