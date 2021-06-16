ЕС может отложить утверждение российского "Спутника V" до конца года - СМИ

Одобрение Европейским Союзом российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет отложено, поскольку 10 июня истек срок подачи данных о препарате.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Один из источников, немецкий чиновник, заявил, что непредоставление необходимых данных клинических испытаний регулятору ЕС отложит процесс утверждения как минимум до сентября.

"Утверждение "Спутника V" будет отложено, вероятно, до сентября, возможно, до конца года", - заявил чиновник.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит обзор российской вакцины и вынесет решение в мае или июне.

Второй источник заявил, что предельная дата 10 июня не была соблюдена, и EMA дала разработчику вакцины, российскому Института Гамалеи, еще неделю, чтобы подать необходимые данные.

Российский фонд прямых инвестиций, который продает вакцину, заявил, что обзор EMA продолжается.

"Предоставлена вся информация о клинических испытаниях вакцины "Спутник V", а обзор GCP (Общая клиническая практика) завершен положительным откликом от Европейского агентства по лекарственным средствам", - заявили в фонде.

"Несмотря на то, что EMA должно принять решение относительно сроков процедуры утверждения, команда "Спутник V" ожидает утверждения вакцины в течение следующих двух месяцев", - добавили в фонде.

Правительство Германии провело переговоры о приобретении российской вакцины, но любые закупки зависят от утверждения EMA.

Словакия в июне стала второй страной ЕС после Венгрии, которая начала прививать российской вакциной, несмотря на отсутствие одобрения ЕС.