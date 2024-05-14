Украина и Люксембург начали переговоры о соглашении по безопасности

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы ОП Игорь Жовква.

"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ІТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности", – подчеркнул Жовква.

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Стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги. Уже по результатам первого раунда они отметили существенный прогресс на пути к подписанию документа, сообщили в ОП.

О начале работы над документом договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Напомним, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

В начале мая Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в том числе с Соединенными Штатами.