США заблокировали схему, через которую Дерипаска хотел получить $1,5 млрд

Министерство финансов США 14 мая сообщило о разоблачении схемы, по которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиарда долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным американского Минфина, в июне 2023 года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Белоглазовым согласовал "запланированную операцию по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании".

После этого была создана дочерняя компания "Титула" под названием "Илиадис". Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски.

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Именно Rasperia должна была выступить стороной сделки о приобретении австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Сейчас же Rasperia, "Титул", "Илиадис" и Белоглазов попали под санкции США как "работающие или работавшие в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации" и помогали подсанкционному олигарху уклоняться от ограничений.

Напомним, что на прошлой неделе Raiffeisen неожиданно объявил об отмене сделки со связанной с Дерипаской компанией, потому что во время общения с органами власти "не смог достичь необходимой уверенности" для ее продолжения.

Известно, что намерения заключить сделку и ранее вызывали критику со стороны США, так как Дерипаска находится под американскими санкциями.

Напомним, что Raiffeisen Bank International является крупнейшим западным банком, который продолжает работать в России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Группа объявляла о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но до сих пор этого не сделала.