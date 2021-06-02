"Промышленный безвиз": в ЕС подготовили предварительный отчет и рекомендации Украине

Результаты предварительной оценки ЕС о соответствии Украины Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) обнаружили прогресс во внедрении европейских стандартов, но еще необходимо исправить ряд недостатков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине по итогам первого этапа оценки.

Эксперты проанализировали более 80 украинских законодательных актов. Их выводы указывают на прогресс в гармонизации украинского законодательства относительно национальной инфраструктуры качества и промышленных товаров с основными положениями ЕС.

Выявленные недостатки, в частности, касаются системы рыночного надзора в Украине, а также использования маркировок товаров украинскими производителями. Отчет также содержит рекомендации для украинского правительства по решению этих вопросов.

ЕС поддерживает Украину в работе, направленной на устранение этих недостатков, в частности путем внедрения проекта Twinning в области национальной инфраструктуры качества.

"В то время, как большое количество соответствующих нормативно-правовых актов Украины частично или полностью отвечают принципам и правилам ЕС, существует потребность в дальнейших шагах, необходимых для гармонизации, в частности в сфере рыночного надзора, процедуры уведомления и требований к продукции", - говорится в отчете.

Второй этап предварительной оценки будет сосредоточен на имплементации проанализированного украинского законодательства. После этого состоится официальная оценка и переговоры о заключении Соглашения АСАА.

Напомним, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

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