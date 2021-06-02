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Верховный суд Испании восстановил первый профсоюз секс-работников

Среда, 2 июня 2021, 18:46

Верховный суд Испании признал право работников секс-индустрии создавать собственные профсоюзы, отменив ранее вынесенное судебное решение о роспуске первой такой организации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Профсоюз, известный как OTRAS (или "Организация секс-работников"), был создан в августе 2018 года, но закрыт три месяца спустя по постановлению Национального суда после апелляции правительства социалистического премьер-министра Педро Санчеса.

Но после апелляции Верховный суд вынес решение в пользу OTRAS, заявив, что его устав, который вызвал первоначальный судебный иск, был создан "в соответствии с законом" и что секс-работники "имеют фундаментальное право на свободу ассоциации и право на создание союза".

В своем решении от ноября 2018 года Национальный суд утверждал, что разрешение на существование профсоюза равносильно "признанию акта закупок законным".

После основания OTRAS получил разрешение от Министерства труда, и его устав был публично зарегистрирован в официальной газете за день до того, как правительство ушло на летние каникулы. Но три недели спустя правительство начало судебные разбирательства против него.

В Испании проституция официально не запрещена законом, но и не узаконена. Хотя это не считается работой, по всей стране существует большое количество лицензированных публичных домов.

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