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У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Вторник, 22 июня 2021, 09:29

Сильное землетрясение всколыхнуло греческие острова Додеканес на юго-востоке Эгейского моря в первые часы вторника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По данным Национальной обсерватории в Афинах, землетрясение произошло в 1.14 в акватории моря между островами Нисирос и Тинос и имел силу 5,7 балла. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает его силу на уровне 5,9 по шкале Рихтера.

"Нас не беспокоит это землетрясение, но наше внимание уделяется именно этой области, где в течение последних полутора месяцев была зафиксирована сейсмическая активность", - сказал Ефтимиос Леккас, профессор динамической тектонической прикладной геологии в Афинском университете.

Толчок магнитудой 5,7 сопровождался несколькими афтершоками и произошел через несколько часов после очередного землетрясения магнитудой 3,6, которое произошло в той же области в понедельник.

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Греция
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