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У турецкого курортного города Мармарис бушуют лесные пожары

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У турецкого курортного города Мармарис бушуют лесные пожары

Воскресенье, 27 июня 2021, 15:48

Пожарные средиземноморской турецкой провинции Мугла борются с лесными пожарами, вспыхнувшими 27 июня в Мармарисе, известном курортном городке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Масштабные пожары вспыхнули в лесных массивах вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того как температура поднялась выше сезонных норм.

Многие работники леса и пожарных, включая шесть вертолетов, бульдозеров и цистерн для воды привлечены к борьбе с пламенем, быстрому распространению которого по региону способствует ветер.

Губернатор Муглы Орхан Тавли заявил, что ветер в регионе осложняет усилия пожаротушение.

 

Огонь перекинулся на пришвартованную у берега яхту стоимостью 2 миллиона турецких лир - она ​​сгорела дотла.

 

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет свое направление", - сказал губернатор, добавив, что подкрепления из близлежащих районов пришли на помощь.

Днем 27 июня власти провинции сообщили, что пожар взят под контроль.

Сообщается, что один из ликвидаторов пожара погиб. О пострадавших среди гражданских, в частности, туристов не сообщается.

В МИД Украины сообщили, что министр Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

"Вблизи города Мармарис в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нет.

Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле "- написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Метеорологическое ведомство страны подтвердило, что прошлый месяц был самым теплым за последние 51 год в Турции, предупреждая, что в ближайшие дни температура может возрасти.

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