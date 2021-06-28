Нападение с ножом в Вюрцбурге: в МВД говорят о вероятно исламистских мотивах

Мужчина родом из Сомали, который в пятницу напал с ножом на людей в центре Вюрцбурга и смертельно ранил трех, вероятно имел исламистские мотивы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сказал министр внутренних спал Баварии Йоахим Херрман.

Напомним, мужчина с ножом атаковал людей на центральной площади Барбароссаплятц. В результате нападения три человека погибли и еще многие получили ранения. В МВД рассказали, что жертвами нападения стали "в основном женщины" разного возраста. Впрочем, пока неизвестно, имеет ли молодой человек явные проблемы с ментальным здоровьем и было его целью убить именно женщин.

Нападающий оказался 24-летним сомалийцем, который с 2015 года жил в Вюрцбурге. По информации СМИ, он был известен полиции в прошлом, но не из-за политически мотивированных преступлений, и недавно был зарегистрирован в приюте для бездомных.

Во время обыска его квартиры нашли материалы, которые можно считать исламистской пропагандой. Кроме того, сам задержанный говорит о своем "вклад в джихад". Правоохранители продолжают анализировать данные из двух телефонов задержанного.

Мужчине грозят обвинения за тройное умышленное убийство, покушение на убийство и тяжкие телесные повреждения в отношении 6 человек.

Между тем сторона защиты заявила, что он может попытаться совершить самоубийство и об этом предупредили следствие.

Йоахим Херрманн отметил, что, по его мнению, этот инцидент намекает на необходимость пересмотреть закон о предоставлении убежища после немецких федеральных выборов, в частности положение о том, при каких условиях защитный статус может быть отменен.