Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы на складах во Врбетице

Власти Чехии официально потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом.

Чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице. 350 миллионов крон пойдут для муниципалитетов и региона и 300 миллионов для отдельных граждан.

Суммы для муниципалитетов распределяются в зависимости от расстояния от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.

Каждый житель, включая детей, постоянно проживающих в пяти муниципалитетах, должен иметь право на получение определенной суммы, размер которой также зависит от определенных условий.

Наибольшая сумма в 300 крон предлагается на период неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года, что было опасной ситуацией с прямой угрозой.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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