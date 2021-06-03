В Польше полностью вакцинировали уже более 7,3 млн человек

В Польше завершили вакцинацию от коронавируса уже более 7,3 млн человек - с около 38 млн населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В эту статистику входят люди, которые получили обе дозы вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или же одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).

Всего в Польше за время кампании вакцинации сделали более 20,5 млн прививок.

Руководитель канцелярии премьер-министра и правительственный уполномоченный по вопросам вакцинации Михал Дворжик отметил, что в последнее время темп вакцинации замедлился - с около 200 000 человек в день до 130 000 в день, вероятно из-за того, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.

"Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит - это единственный способ преодолеть пандемию", - отметил Дворжик. Он заверил, что правительство не будет делать прививку обязательной.

Напомним, в правительстве анонсировали начало кампании и для подростков - с 7 июня.