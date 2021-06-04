Эстония планирует пожертвовать 800 000 доз вакцины другим странам, в том числе Украине

Эстония обещает передать лишние 800 000 доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca другим странам, но точные детали о пожертвовании еще не установлены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"В Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 000 доз вакцин", - сказала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

По ее словам, часть этих доз будет передана в рамках международной программы COVAX (Vaccines Global Access Facility), а вторую часть поставят странам Восточного партнерства ЕС.

"Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь", - добавила Лийметс.

Как сообщалось, администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат направления.