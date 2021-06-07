В ЕС назвали главные условия перечисления 600 млн евро помощи для Украины

В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия.

Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя для "Европейской правды" прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи.

Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета.

"Но главное из них - это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", - отметила она.

Представительница ЕК также подчеркнула, что в главных требованиях стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ. "Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ - это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", - подчеркнула она.

Матернова, впрочем, воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.

Ранее она сообщала, что выполнение условий ЕС для перечисления 600 млн евро возможно еще до сентября. Подробнее - в статье "Как Евросоюз может и хочет поддерживать Украину"