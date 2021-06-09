Кулеба рассказал о "трудных переговорах" в Берлине о "Северном потоке-2" и Донбассе

Глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам первого дня визита в Берлин заявил о "трудных переговорах" по трубопроводу "Северный поток-2" и Нормандского формата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Первый день визита в Берлин. Тяжелые переговоры по "Северному потоку-2","Нормандии". Единственное правило в обоих темах: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Германия - друг, который очень помог Украине, с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - рассказал Кулеба в Twitter.

В пресс-службе МИД, в свою очередь, рассказали, что угрозы российского газопровода "Северный поток - 2" стали отдельной темой на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

"Кулеба в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", - отметили в МИД.

"Северный поток-2" и функционирование Нормандского формата глава МИД обсудил с внешнеполитическим советником канцлера Ангелы Меркель Яном Гекером.

Он также обратился к главе Бундестага Вольфганга Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

В целом во вторник Кулеба провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии.

Во второй день визита, 9 июня, запланированы переговоры Кулебы с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Как сообщалось, в понедельник, 7 июня главы МИД Германии и Франции поговорили с российским министром Сергеем Лавровым о Донбассе.