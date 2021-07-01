В Британии осенью хотят повторно прививать от коронавируса людей в возрасте от 50 лет

В Британии планируют организовать кампанию вакцинации "усиливающей" дозой вакцины от коронавируса для людей в возрасте 50+ перед обычным осенне-зимним периодом повышенной заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Эксперты считают, что этой возрастной группе из-за повышенного риска, как и молодым людям из групп риска, лучше вакцинироваться дополнительной третьей дозой. Таких людей в Британии - около 30 млн.

По их мнению, это увеличивает шансы сохранить иммунитет к вирусу, приобретенный после первого курса прививки, в частности на фоне распространения мутировавших штаммов.

По последним данным, прививки первой дозой в Британии получили уже почти 85% населения, а второй дозой - более 62%.

Напомним, Великобритания отложила отмены карантина на четыре недели - до 19 июля - в связи с возобновлением роста количества заражений коронавируса. При этом более заразен штамм Delta, впервые обнаруженный в Индии, составляет уже более 90% случаев.