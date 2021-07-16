Чемодан с кокаином на 9 млн евро упал с самолета на крышу дома на Сардинии

Чемодан с кокаином стоимостью 9 млн евро упал с самолета на крышу дома в небольшом городке Баратили-Сан-Пьетро, ​​на Сардинии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Владельцы дома услышали громкий удар и сразу же вызвали полицию, которая обнаружила на крыше черный чемодан, наполненный 8,5 кг чистого кокаина, стоимостью более 9 млн евро.

Инцидент произошел еще весной, а на этой неделе полиция после четырех месяцев расследования арестовала пилота самолета.

Расследование показало, что самолет вылетел из небольшого аэропорта в Риме и пролетел над провинцией Нуоро на северо-востоке Сардинии, прежде чем отправиться на запад в Баратили-Сан-Пьетро в провинции Ористано, где он исчез с радаров примерно на 20 минут.

Полиция сообщила, что самолет исчез с радаров за несколько минут до того, как упал чемодан, потому что он летел на очень малой высоте. "Анализ GPS, который находится на борту самолета, подтвердил, что за эти 20 минут самолет совершил несколько кругов над местом, где нашли чемодан", - сказали в полиции.

Изображение этого же самолета были также получены с камеры наблюдения, когда он делал остановку в аэропорту Ольбии.

С помощью показаний сотрудников аэропорта и записей видеокамер с заправок полиция смогла идентифицировать пилота как 28-летнего жителя Рима.