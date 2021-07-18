Наводнение в Германии: число погибших превысило 150, перекрыто железнодорожное сообщение с Чехией

Количество погибших в результате крупного наводнения на западе Германии превысило 150 человек, тогда как общее количество пострадавших приближается к 700.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Также из-за наводнения закрывается железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага.

Закрытие участника привело к нарушению маршруту Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага. Теперь конечной остановкой маршрута временно стал Дрезден. Планируется, что железнодорожное сообщение Чехии и Германии будет восстановлено не ранее второй половины дня 18 июля.

Напомним, проливные дожди обрушились на Западную Европу, включая западную и юго-западную часть Германии, на этой неделе. В ходе наводнений и оползней погибли около 180 человек: 143 из них - 150 в Германии и 27 - в Бельгии.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.

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