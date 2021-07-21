Европейская комиссия во вторник представила пакет законодательных предложений об ужесточении правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу исполнительного органа ЕС.

Цель этого пакета - улучшить выявление подозрительных транзакций и действий и закрыть лазейки, которые преступники используют для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему.

Пакет состоит из четырех законодательных предложений, которые учитывают новые вызовы, связанные с технологическими инновациями. К ним относятся виртуальные валюты, более интегрированные финансовые потоки на едином рынке и глобальный характер террористических организаций.

В центре представленного пакета - создание нового Управления по борьбе с отмыванием средств. Оно будет координировать работу надзорных органов отдельных стран и будет оказывать им поддержку. Будущий орган борьбы с отмыванием средств должен заработать в 2024 году.

Еврокомиссия предлагает гармонизировать правила противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в пределах ЕС, включая, например, более детальные правила бенефициарной собственности и задач надзорных органов и подразделений финансовой разведки.

Еврокомиссия предлагает применять правила противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма ко всему криптосектору, обязывая всех поставщиков услуг проводить надлежащую проверку своих клиентов. Предусмотрены шаги для выявления использования биткоинов для отмывания денег или финансирования терроризма. Анонимные электронные кошельки должны быть полностью запрещены в ЕС.

Кроме того, комиссия предложила общеевропейский лимит в размере 10 000 евро на большие наличные платежи. Ограничения на наличные платежи уже существуют примерно в двух третях государств-членов, но их суммы различаются.

Предложенный Еврокомиссией пакет дальше должен пройти обсуждение в Европарламенте и Совете ЕС.