Наводнения нанесли ущерб транспортной системе Германии по меньшей мере на 2 млрд евро

Только в транспортной сфере Германии ущерб в результате наводнений составляет, по предварительным оценкам министерства транспорта, около 2 миллиардов евро.

Об этом сообщается в публикации DW, пишет "Европейская правда".

На железной дороге убытки составляют около 1,3 миллиарда евро. Ряд участков железной дороги - предварительно в среднем 600 километров полотна - разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие здания вокзалов.

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Убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.

Согласно документу министерства, с которым ознакомилось издание Bild, в кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения вспомогательные мосты намерен свести концерн Deutsche Bahn.

Глава Немецкого союза страховщиков Йорг Асмуссен опасается рекордного убытка от наводнения. "В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. В 2013 году из-за наводнений, ураганов и циклонов сумма застрахованного ущерба составила 9,3 миллиарда евро.

По его словам, если мировому сообществу не удастся достичь целей Парижского климатического саммита и оно не остановит изменение климата, это будет означать конец действующей системы страхования от природных катаклизмов.