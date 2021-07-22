"Победа над здравым смыслом": в Минюсте прокомментировали иск РФ против Украины

Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина считает поданную Россией в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины победой над здравым смыслом.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лищина обращает внимание, что на сайте Минюста РФ об этой жалобе толком ничего нет. При этом сообщение размещено на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Интересно, что на сайте Минюста РФ об этой блестящей победе российской юридической мысли над здравым смыслом ничего нет. Очевидно, передача полномочий по представительству РФ от Минюста Генпрокуратуре, о которой была какая-то новость несколько месяцев назад, произошла, и последняя решила отметить это дело вот так... феерично..." - иронизирует заместитель министра.

Он отмечает, что российская сторона даже не объяснила ЕСПЧ, какие именно права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, нарушены теми обстоятельствами, на которые она ссылается.

"В сообщении ГП РФ нет никаких ссылок на статьи Конвенции или Протоколов. И я не уверен, что сам, без подсказки от опытных работников Прокуратуры РФ, могу угадать чьи и какие именно конвенционные права были нарушены блокированием Северо-Крымского канала или "вытеснением русского языка из общественной сферы", "нападениями на дипломатические представительства" или "отказом в правовой помощи следственным органам" (на всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией)", - пишет Лищина.

Также он ставит под сомнение то, каким образом РФ собирается объяснять соблюдение формальных требований приемлемости, в частности, шестимесячного срока подачи заявления, например, по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе, которые состоялись в 2014 году.

Кроме того, заместитель министра указывает на неприемлемость применения правила 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

"Вызывает вопрос фальстарт в обнародованной информации о новом заявлении - на сайте Суда никакой информации о новом межгосударственном заявлении нет, а Генпрокуратура уже отчитывается о его подаче? Или это чтобы потом вопить, что Суд безосновательно отказал в применении Правила 39?" - спрашивает он.

Отдельно Иван Лищина высмеял заявление МИД РФ, который призвал ЕСПЧ быть "беспристрастным и неполитизированным" при рассмотрении жалобы.

Напомним, Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя в вину Украине гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека