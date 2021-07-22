В Румынии наблюдается увеличение количества случаев COVID-19

Румыния подтвердила более 100 новых случаев COVID-19 за один день в среду, что является первым случаем более чем за месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По оценкам властей, число случаев COVID-19 будет медленно расти, но продолжит прогрессировать, поскольку правительство планирует ослабить текущие ограничения.

По словам премьер-министра Флорина Кыцу, единственной подготовкой Румынии к потенциальной четвертой волне пандемии является вакцинация. Но кампания вакцинации в стране зашла в тупик, и страна продала запас вакцин, срок годности которой истекал.

На брифинге для прессы после заседания кабинета министров в среду Кыцу заявил, что органы здравоохранения будут пристально следить за развитием новых случаев инфекции, и меры, которые применялись в прошлом, будут восстановлены, если количество случаев COVID-19 превысит определенные пороговые значения.

Румынские власти обязалась активизировать усилия по убеждению людей пройти вакцинацию, поскольку текущий уровень вакцинации составляет около 20 000 в день. Данные органов общественного здравоохранения показывают, что ни в одной возрастной категории уровень вакцинации не превышает 40%.

Напомним, Румыния передала Украине 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты ЕС.