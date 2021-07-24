В ряде городов Франции протестуют против "паспорта здоровья", местами начались столкновения
В ряде французских городов тысячи людей протестуют против введения доступа к ряду услуг по "паспорту здоровья", удостоверяющему прививку от коронавируса, отрицательный тест или выздоровление после болезни.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Организаторы акций сообщили в правоохранительные органы, что в целом на всей территории страны ожидают участия около 110 000 человек.
В Париже люди начали к полудню собираться в трех точках - на площади Трокадеро, у Бастилии и возле Государственного совета, откуда должны были отправиться по улицам города. В столице к организации протеста причастны в том числе лидеры "желтых жилетов".
Les opposants au #PassSanitaire affluent place du Trocadéro à Paris, où un rassemblement est prévu cet après-midi. Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, est à l’initiative de la manifestation. pic.twitter.com/cVXyaGdRvv— Paolo Philippe (@paolo_phi) July 24, 2021
Шествие начали со слоганами за свободу выбора, как "Марон, нам не нужен твой паспорт" и подобными.
"Liberté !" : à #Paris, un cortège sauvage #AntiPassSanitaire approche des #ChampsElysees au milieu de la circulation #manifs24juillet #manif24juillet #PasseSanitaire pic.twitter.com/hofjC7sTH2— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 24, 2021
Позже в нескольких местах начались столкновения с полицией.
PARIS - Nouvelle tension. Les manifestants forcent un barrage en direction des Champs-Élysées. Les gendarmes gaz. #manifs24juillet #PassSanitaire #AntiPassSanitaire https://t.co/fIlH2KMId5 pic.twitter.com/M7IW9y9KGk— Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021
Со стороны протестующих бросали петарды и различные предметы, полиция отвечала слезоточивым газом. Возле Монтпелье протестующие напали на съемочную группу телеканала, журналистам пришлось уйти.
В Марселе, по оценкам префектуры, акция собрала около 4 тысяч человек. Об инцидентах на ней не сообщается. Отдельные участники играли на ударных инструментах и танцевали.
В Лионе, где вышли около 900 человек, произошли столкновения между небольшой частью протестующих и полицией - первые начали строить баррикады и бросаться петардами, полиция применила слезоточивый газ, а затем водомет, когда часть демонстрантов попытались перекрыть трассу.
В Страсбурге вышли около 4000 человек, выкрикивая лозунги за свободу и отставку президента Эммануэля Макрона. В Лилле вышли около 2000 человек. Эти акции прошли без инцидентов.
Напомним, во Франции с 21 июля "паспорта здоровья" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.
После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья". По данным министерства внутренних дел, в прошлую субботу участие в акциях приняли более 100 тысяч человек, в том числе около 18 тысяч в Париже.
23 июля Национальная ассамблея - нижняя палата парламента - приняла проекты об обязательной вакцинации медиков и "паспортах здоровья" в первом чтении, теперь текст на рассмотрении Сената.
Cоцопрос, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, свидетельствует, что 76% французов поддерживают идею обязательной вакцинации для медиков и персонала ухода, и 58% поддерживают допуск в рестораны и торговые центры по "паспортами здоровья".