В Греции полиция водометами и слезоточивым газом разогнала протест против вакцинации

Греческая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать людей, которые собрались в субботу в центре Афин, выступая против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Более 4000 человек вышли на митинг перед зданием парламента Греции. Акция состоялась в третий раз за этот месяц - люди выступили против обязательных прививок для отдельных работников, в частности медицинских.

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В полиции сообщили, что некоторые протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, в результате чего полиция применила слезоточивый газ.

Последние опросы показали, что большинство греков готовы получить прививку против коронавируса. Около 45% населения с 11 млн полностью вакцинированы.

Греция решила ввести обязательную вакцинацию медицинского персонала и персонала домов престарелых, поскольку число случаев существенно возросло.

Власти призвали школьных учителей сделать прививку до начала учебного года в сентябре.

В субботу в Греции было зарегистрировано около 2500 новых случаев, в результате чего общее число инфицированных достигло 474 366 человек.

На фоне распространения более заразного варианта коронавируса правительство Греции предлагает денежные бонусы врачам и фармацевтам, которые проводят прививки против Covid-19, пытаясь ускорить общенациональную программу прививки.