На итальянской Сардинии бушуют пожары, эвакуировали 1500 человек

Из-за пожаров на итальянской Сардинии покинули свои дома около 1500 человек, от стихии пострадали более 20 гектаров территории - леса, оливковые сады, сельскохозяйственные территории, включая фермы и жилые дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

Пожар начался в Монтиферру в центрально-западной части острова, откуда распространился на около 50 километров в направлении провинции Ольястра. Распространению огня способствовала жара и ветер.

Жителей нескольких близлежащих сел с населением 150-200 человек пришлось эвакуировать посреди ночи. О погибших и пострадавших не сообщается.

К борьбе с пожаром привлечены около 7500 человек - представителей лесной службы, пожарные, службы гражданской защиты, Красный Крест, карабинеры, полицейские и волонтеры, более 10 вертолетов.

Огонь до сих пор не взяли под контроль. На рассвете пожарным почти удалось сбить его, но потом ветер снова усилился и пожар начала разгораться.

Власти региона заявили, что объемы убытков еще не известны, но очевидно огромные и что будут просить центральное правительство о помощи.

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо объявил в своем Facebook, что Италия обратилась в соседние европейские страны с просьбой помочь в борьбе со стихией. Из Франции уже прибыли два специальных пожарных самолета Canadair.

Со времен последнего значительного пожара в этом районе, в августе 1994 года, прошло почти 27 лет.

Напомним, в начале июля от масштабных лесных пожаров страдал Кипр, погибли четыре человека.