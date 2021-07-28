Суд в Чехии отменил обязанность носить маски в помещениях

Высший административный суд Чехии решил во вторник, что правительственная мера, которая обязывает людей носить маски FFP2 в закрытых помещениях, не оправдана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Суд отменил это мероприятие, но постановление вступит в силу через три дня, что дает министерству здравоохранения время реакции и достаточное обоснование этого мероприятия.

Если министерство этого не сделает, обязательства носить маски в общественном транспорте, больницах или общественных зданиях будут отменены.

Министерство заявило, что будет уважать решение суда.

Суд в своем решении отметил, что до сих пор министерство "систематически игнорировало" решение суда и вызвало "правовую неопределенность".

Более того, суд отметил, что все эти ненужные споры по закону являются дорогостоящими и даже вызывают перегрузки судов.

В начале июня Высший административный суд Чехии решил, что закрытие детсадов и значительное ограничение работы школ во время последнего локдауна не имели достаточных юридических оснований.