Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правящая партия Грузии вышла из соглашения, подписанного при посредничестве ЕС

Украина готовится подарить Литве колючую проволоку для защиты от мигрантов

Украина вернет ПЦР-тестирование для невакцинированных прибывших из-за рубежа

На границе Армении и Азербайджана произошли новые столкновения, есть погибшие






В Германии женщина неделями носила в сумке выигрышный лотерейный билет на 33 млн евро

Среда, 28 июля 2021, 16:06

В Германии женщина неделями носила выигрышный билет в лотерею в своей сумочке, не подозревая, что он стоит около 33 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Организатор лотереи Lotto Bayern заявил в среду, что 45-летняя женщина стала единственной победительницей розыгрыша 9 июня, правильно угадав семь полей немецкого лотерейного билета.

"У меня все еще кружится голова при мысли, что я несколько недель неосторожно носила в сумочке почти 33 миллиона евро", - сказала победительница лотереи, имени которой не называют.

Женщина выбрала случайные цифры в лотерейном билете за 1,20 евро и не планирует играть снова, сказав, что выигрыш "более чем достаточный для моего мужа, моей дочери и меня".

Женщина планирует использовать неожиданный выигрыш, чтобы вести здоровый образ жизни и делать больше для окружающей среды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия курьезы
powered by lun.ua