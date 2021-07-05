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Президент Евросовета в Литве встретится с Тихановской и Зеленским

Понедельник, 5 июля 2021, 13:46

Президент Европейского совета Шарль Мишель в Вильнюсе проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в рабочем графике президента Евросовета.

Шарль Мишель 5-6 июля находится с визитом в Литве по случаю Дня государственности этой страны.

В частности, в 14.00 запланирована его встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого, в 16.15, Мишель должен встретиться со Светланой Тихановской.

Как сообщалось, офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

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