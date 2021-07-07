В Амстердаме стреляли в известного журналиста, задержаны трое подозреваемых

В Амстердаме стреляли в известного в Нидерландах криминального журналиста Питера Р. де Вриса, он тяжело ранен и находится в больнице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По информации полиции, в 64-летнего журналиста, который только что закончил работу в очередном выпуске программы, несколько раз выстрелил неизвестный мужчина около 19:30 в центре Амстердама.

По данным полиции, нападавший стрелял с близкого расстояния. Свидетели говорят, что слышали четыре или пять выстрелов.

СМИ после нападения опубликовали видео, где раненый в голову Врис лежит на земле. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мэр Амстердама заявила, что журналист "борется за свою жизнь".

Полиция уже арестовала трех подозреваемых: двоих в авто на трассе недалеко от Гааги и еще одного в южной части Амстердама.

Авто задержанных подозреваемых

Питер Р. де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

Врис ранее находился под защитой полиции после получения угроз из-за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.

Король Виллем-Александр и королева Максима заявили, что они "глубоко потрясены" и что "журналисты не должны подвергаться угрозам и быть свободными для выполнения своей важной работы".