В Польше задержали украинку в рамках дела экс-главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало еще одного человека, гражданку Украины, в рамках дела экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом заявил Станислав Зарин, представитель министра-координатора специальных служб.

"Центральное антикоррупционное бюро задержало еще одного человека в рамках расследования по Славомиру Новаку. Ей предъявлено обвинение в коррупции. Доказательства подтверждают, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком", - сообщил он.

Департамент коммуникаций ведомства сообщил, что задержание произошло утром 7 июля и что задержанная является гражданкой Украины.

Женщину привезут в Окружной прокуратуры Варшавы, где ей должны предъявить обвинения. Как сообщила агентству прокурор Александра Скшинярж, это в частности обвинения в отмывании денег, полученных коррупционным путем, и участие в фальсификации документов. "Обвинения касаются периода, когда Славомир Новак был главой "Укравтодора", - отметила прокурор. После допроса прокуратура примет решение о мере пресечения.

Сообщается, что это уже шестнадцатый человек, задержанный по делу Новака.

Напомним, 21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - "Укравтодор". Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.