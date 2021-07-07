Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Венгрия в среду, 7 июля, возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска" Косино - Барабаш "с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска" Звонково - Лонья "с 8:00 в 19:00 (по киевскому времени) ", - сообщает Государственная пограничная служба Украины в среду.

Ранее венгерская сторона сообщала, что возможность пересечь указанные пункты пропуска временно была ограничена.

Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась.