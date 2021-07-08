Премьер Британии в четверг объявит дату открытия для вакцинированных путешественников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, объявит в четверг дату, когда полностью вакцинированные отдыхающие смогут прибыть в Англию без самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Эта политика может вступить в силу уже 19 июля, что повысит спрос на летние каникулы в таких направлениях, как материковая Испания, Франция и Италия.

Правила будут касаться путешественников, прибывающих из так называемого "янтарного" списка стран.

В настоящее время такие путешественники должны уходить на изоляцию на 10 дней после прибытия, что делает отдых в таких странах для многих невыгодным.

Англия не делала исключений даже для болельщиков футбольного чемпионата Европы.

В прошлом месяце правительство подтвердило, что намерено отменить карантин для людей, которым этим летом были введены обе дозы вакцины от коронавируса.

Ранее Джонсон анонсировал отмену многих коронавирусных ограничений в Англии с 19 июля.