Большинство украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии и Польше

Украинские трудовые мигранты больше интересуются возможностью работать в Германии, Польше и Чехии.

Об этом говорится в статье "Вопреки пандемии: как украинские трудовые иммигранты в Польше справились с кризисом".

"В очередной раз большинство иностранцев заинтересованы возможностью переехать работать в Германию (51%), Польша - на втором месте, здесь хочет продолжать работу 48% респондентов", - говорится в совместном исследовании агентства EWL и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В мае 2021 года более 30% трудовых мигрантов в Польше признали, что искали работу и в других государствах. В сентябре этот показатель был на треть ниже. Это означает, что количество иностранцев, которые хотели бы работать за пределами Польши, приближается к уровню перед пандемией (тогда этот процент был несколько больше - 31%).

Высоко в рейтинге оценены Чехия (26%), США (25%), Канада (23%) и Норвегия (21%).

"Это - серьезный сигнал для Польши: она не сможет конкурировать уровнем зарплаты с богаче странами Евросоюза, однако до сих пор преимуществом Варшавы были как раз либеральные правила трудоустройства граждан Украины", - отмечают авторы исследования.

Они также отмечают, что украинские работники получают интересные предложения не только из Польши, но и из Финляндии или даже стран Балтии.