Трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию на автодороге
Пятница, 9 июля 2021, 13:27
Трех украинских девушек оштрафовали в Черногории за откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.
Судья в Будве оштрафовал трех гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение Закона об общественном порядке.
Украинок в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор в четверг около 15:00, после того, как они сняли одежду и обнаженные делали фотографии в общественном месте.
Судья признал их виновными, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица".
Сообщается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.
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