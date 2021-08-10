В партии Меркель оценили ущерб от наводнения на западе страны в десятки миллиардов евро

Для преодоления последствий непогоды в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце необходимо 20-30 миллиардов евро.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС / ХСС Армин Лашет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ущерб, нанесенный непогодой и наводнением в середине июля в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, составляют 13 млрд евро. Убытки в соседней земле Рейнланд-Пфальц есть по крайней мере такими же высокими, поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 млрд евро, сказал Лашет во время выступления в ландтаге.

Только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, по крайней мере восемь из них настолько серьезно, что даже их ограничена работа невозможна, отметил премьер земли. Кроме того, было повреждено более 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек. "Наводнение 14 и 15 июля была, пожалуй, самым стихийным бедствием, которого потерпела земля Северный Рейн-Вестфалия за время существования ФРГ. После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко поражен", - сказал Лашет.

Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления. "Поэтому мы благодарны за эту общенациональную солидарность", - подчеркнул Лашет. Для согласования этого вопроса нужна ускоренная парламентская процедура. По словам Лашета, Бундестаг может обсудить этот вопрос еще в августе.

В конце июля Ассоциация немецких страховщиков оценила объем убытков вследствие природной катастрофы, обрушившейся на запад Германии, в сумму до 5,5 миллиарда евро. Как сообщалось, в результате разрушительного наводнения вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.