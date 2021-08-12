ЕС увеличит расходы на частные полеты для топ-чиновников

Вскоре институты ЕС смогут тратить больше на рейсы частных самолетов для своих топ-чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно документу в базе тендеров ЕС, даже несмотря на то, что блок обязуется сократить выбросы для достижения своих климатических целей, Брюссель увеличил сумму, которую он предполагает потратить на авиарейсы для должностных лиц, до 13,5 млн евро.

Новый четырехлетний контракт, который покрывает полеты для Европейской комиссии, Европарламента, Совета ЕС и Службы внешних действий, заменяет существующее пятилетнее соглашение, которое устанавливает 10,71 млн евро как максимальную сумму, которую можно потратить на частные самолеты между 2016 и 2021 годами.

Представитель Еврокомиссии заявил, что новый контракт, охватывающий примерно 1606 часов полета, почти половина из которых будет использоваться для поездок на средние расстояния между 6500 и 10 000 км, отражает "потенциальный рост спроса, главным образом из-за пандемии".

"Было доступно меньше коммерческих рейсов, и поэтому увеличение суммы призвано обеспечить доступность рейсов, если со временем такие проблемы не исчезнут", - сказал спикер.

"Стоимость контракта соответствует оценке потребностей и не обязательно означает, что вся сумма будет потрачена", - добавил он.

Новый контракт подписан после выпуска в июле пакета Еврокомиссии по вопросам климата, который имеет целью взять курс на сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году - на пути к достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен осуществила шесть рейсов на частных самолетах в 2020 году и восемь в 2021 году. Ее предшественник Жан-Клод Юнкер совершил 14 таких рейсов в 2019 году и столкнулся с критикой за то, что летал на короткие расстояния, такие как Страсбург.

Комиссия заявила, что чартерные поездки предназначены только для "исключительных обстоятельств", например, из соображений безопасности или если коммерческий рейс недоступен или не отвечает необходимым требованиям.