США и Британия направили военных для эвакуации дипломатов из Афганистана

Правительство Великобритании заявило, что направит войска в Афганистан для оказания поддержки британским гражданам, выезжающим из страны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Около 600 дополнительных сотрудников будут направлены на помощь, тогда как количество сотрудников посольства Великобритании в Кабуле сократилось до основной команды.

"Я разрешил размещение дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, работая вместе с нами", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Дополнительная военная поддержка, объявленная в четверг, поступит в Кабул в течение ближайших дней. Правительство назвало ее "краткосрочным" развертыванием.

Госдепартамент США также в четверг подтвердил, что Министерство обороны отправит персонал в аэропорт в Кабуле для помощи в эвакуации гражданских из посольства США.

Командование США привлечет около 4 тысяч военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечения безопасного вывоза американских дипломатов из Афганистана.

"На первом этапе три батальона пехоты, которые сейчас находятся в ведении Центрального командования США. Их перекинут в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Напомним, Европейский Союз призывает движение "Талибан" немедленно остановить наступление и предупреждает об изоляции и непризнания в случае захвата власти в Афганистане.