Премьер Швеции и министр обороны приедут в Киев на саммит Крымской платформы

Премьер-министр Швеции Стефан Левен 23 августа посетит Киев для участия в торжественном открытии украинской инициативы "Крымская платформа".

Как сообщает "Европейская правда", визит анонсирован на сайте шведского правительства.

Вместе с главой правительства Украину посетит министр обороны Питер Хультквист.

"Цель Крымской платформы - повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию", - говорится в заявлении.

"Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметили в канцелярии шведского премьера.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что на Крымской платформе будут присутствовать представители высокого уровня от 40 стран и международных организаций.

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

В событии планируют лично принять участие президенты Польши, Латвии и Словакии.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.