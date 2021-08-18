Итальянский ракетный эсминец вошел в Черное море

Итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne D560 рано утром 18 августа вошел в Черное море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одесский портал "Думская".

фото Yörük Işık

Это первый визит корабля НАТО в Черное море с 27 июля.

Ранее эсминец заходил в Черное море и даже гостил в Одессе с 4 по 7 сентября 2017 года.

Luigi Durand de la Penne был заложен в январе 1988, а принят в состав ВМС Итальянской Республики 18 марта 1993. Длина корабля - 147, ширина - 16 осадка 6,7 метра. Водоизмещение около 5000 тонн, максимальная скорость 31 узел.

Вооруженный различным артиллерийским, зенитным вооружением, а также противокорабельными и зенитными ракетами. Имеет 2 вертолетных ангара, в которых может разместиться пара легких вертолетов Bell AB-212 ASW или один тяжелый EH-101 Merlin.