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США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

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США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

Среда, 18 августа 2021, 12:52

Соединенные Штаты заморозили почти $9,5 млрд активов, принадлежащих афганскому центральному банку, и прекратили поставки наличности в страну, чтобы не дать доступ к средствам правительству во главе с "Талибаном".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

Чиновник администрации США заявил, что любые активы центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут доступны талибам, которые остаются в списке санкций Министерства финансов.

Исполняющий обязанности председателя афганского центробанка Аджмал Ахмади написал в Twitter, что в пятницу он узнал, что поступления наличных долларов также прекратятся. Ахмади также сообщил, что выехал из страны, но не сказал, куда именно.

Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 млрд значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США.

Санкции США против талибов означают, что они не имеют доступа к каким-либо средствам. По словам двух людей, знакомых с этим вопросом, подавляющее большинство активов центробанка находится не в Афганистане.

Ранее стало известно, что власти Германии приостановили оказание помощи на содействие развитию Афганистана. Из 250 млн евро, предусмотренных в немецком бюджете по этой статье, пока не выплачено ни цента.

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