В Швеции произвели первую партию "зеленой стали" без использования угля

Первая в мире поставка потребителю "зеленой стали", произведенной без использования угля, состоялась в Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Шведское предприятие Hybrit заявил, что поставляет сталь производителю грузовиков Volvo AB в качестве пробного запуска перед полным коммерческим производством в 2026 году.

Volvo заявила, что начнет производство прототипов автомобилей и компонентов из "зеленой стали" в 2021 году.

На производство стали с использованием угля приходится около 8% мировых выбросов парниковых газов. Год назад компания Hybrit начала испытания на своем пилотном заводе по производству экологически чистой стали в Лулео, север Швеции.

Компания планирует заменить коксующийся уголь, традиционно необходимое для производства стали из руды, на возобновляемую электроэнергию и водород. Водород является ключевой частью плана ЕС по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

Hybrit принадлежит металлургической компании SSAB, государственной компании Vattenfall и горнодобывающей компании LKAB. На SSAB приходится 10% выбросов углекислого газа в Швеции и 7% в Финляндии.

Другое предприятие по производству экологически чистой стали, H2 Green Steel планирует построить на севере Швеции сталелитейный завод, который будет работать без ископаемого топлива, а производство начнется в 2024 году.