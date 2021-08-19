Главный дипломат ЕС объяснил, что готовность говорить с "Талибаном" не означает их признания

Главный дипломат ЕС Жосеп Боррель пояснил, что его слова о готовности Евросоюза говорить с "Талибаном" не означают политического признания их режима.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Высокий представитель ЕС сказал на встрече комитетов Европарламента по Афганистану.

"Да, я сказал, что мы должны говорить с "Талибаном" (по гуманитарным вопросам - ред.). Но установление каналов коммуникации никоим образом не означает политического признания. Мы должны предложить гуманитарную поддержку Афганистану, а также соседним странам, чтобы они могли лучше реагировать на связанные вызовы - нелегальную миграцию , терроризм, наркоторговлю", - отметил Боррель.

Он добавил, что считает нынешнюю ситуацию в стране катастрофой для Афганистана и для Запада.

"Это катастрофа для афганского народа, для западных ценностей и доверия к Западу, для международных отношений", - сказал он.

Боррель рассказал, что из около 400 афганцев-сотрудников миссии ЕС в Кабуле только 106 человек уже в безопасности в Мадриде, остальным до сих пор не удалось добраться в аэропорт. Он назвал моральным долгом Европы спасти как можно больше афганцев, сотрудничавших с западными миссиями.

Ранее главный дипломат ЕС в заявлении от имени всех стран блока отметил также, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана будет зависеть от того, насколько мирным будет дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека, в частности прав женщин.